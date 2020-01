Woningbrand brengt kleine cannabisplantage aan het licht Frank Eeckhout

26 januari 2020

11u08 0 Geraardsbergen Bij een woningbrand in de Oudenaardestraat in Geraardsbergen trof de brandweer een kleine cannabisplantage aan. De recherche van politie Geraardsbergen/Lierde kwam ter plaatse om een onderzoek te voeren.

Het was een buurtbewoners die zondagmorgen omstreeks 8 uur rook vanonder het dak van de woning zag komen en de hulpdiensten verwittigde. Brandweerpost Geraardsbergen was snel ter plaatse en had de dakbrand snel onder controle. In de woning hing een wietgeur en na controle stootten der brandweermannen op een kleine cannabisplantage. Om hoeveel plantjes het gaat, is niet geweten. Er werd een branddeskundige van Parket Oost-Vlaanderen opgevorderd om de oorzaak van de brand vast te stellen. Ook burgemeester Guido De Padt kwam ter plaatse om zich van de toestand te vergewissen. Tijdens de interventie van de brandweer bleef de Oudenaardestraat richting centrum afgesloten voor het verkeer.