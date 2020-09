Woningbrand blijkt kortsluiting in elektriciteitskastje te zijn Frank Eeckhout

27 september 2020

10u50 7 Geraardsbergen Een woningbrand in de Volderstraat in Onkerzele zondagmorgen bleek uiteindelijk maar een kortsluiting in een elektriciteitskastje buiten aan een woning te zijn.

Groot alarm bij brandweerpost Geraardsbergen zondagochtend, want omstreeks 8.15 uur liep in de kazerne een oproep binnen voor een woningbrand in de Volderstraat in Onkerzele. Zoals bij elke woningbrand in Geraardsbergen kwam ook burgemeester Guido De Padt ter plaatse om te kijken of de stad hulp kan bieden aan de slachtoffers. “Dat bleek gelukkig niet nodig. Het ging immers om wat rookontwikkeling aan een elektriciteitskastje aan de buitenkant van de woning", laat De Padt weten.