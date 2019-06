Woning zakt weg na graafwerken voor nutsleidingen Frank Eeckhout

21 juni 2019

16u16 0 Geraardsbergen In de Buizemontstraat in Geraardsbergen is een bewoner donderdagavond inderhaast geëvacueerd nadat zijn woning begon weg te zakken. “Een veel te diepe sleuf voor nutsleidingen ligt aan de oorzaak van de verzakking", zegt burgemeester Guido De Padt.

Brandweerpost Geraardsbergen werd donderdag omstreeks 19.30 uur opgeroepen omdat een woning in de Buizemontstraat dreigde in te storten. Omdat de situatie gevaarlijk oogde, vorderden brandweerkapitein Bart Vandesande en burgemeester Guido De Padt een architect op om de situatie te komen bekijken. “Links van de woning had een aannemer in de namiddag een sleuf gegraven voor de nutsvoorzieningen. Die sleuf liep naast de woning aan de straatkant en was dieper uitgegraven dan de fundering. De sleuf vulde zich al snel met grondwater waarna de muur gevaarlijk begon uit te knikken", vertelt burgemeester De Padt.

Aanvankelijk dacht men om een deel van de woning te slopen. Maar omdat er geen aannemer werd gevonden, werd besloten om de woning te stutten. “De brandweer zorgde voor het materiaal en trok de woning binnen. Op zo’n 60 centimeter van de zijgevel werden stutten geplaatst, wat de zijgevel ontlastte. Ondertussen werd ook de sleuf dichtgegooid waardoor het instortingsgevaar week. Rond 1.30 uur keerde de brandweer terug naar de kazerne.”

De eigenaar van de woning, een dertiger van Afrikaanse origine, werd voorlopig ondergebracht in een noodwoning. Later deze week kan hij terecht bij zijn moeder in Brussel. Hoogstwaarschijnlijk moet de woning gesloopt worden. Burgemeester De Padt heeft de woning alvast onbewoonbaar laten verklaren.