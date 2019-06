Wolkbreuk zet enkele straten blank Frank Eeckhout

19 juni 2019

18u48 0 Geraardsbergen Een wolkbreuk heeft woensdag in de vooravond enkele straten blank gezet in Geraardsbergen.

Brandweerpost Geraardsbergen werd opgeroepen om water weg te pompen in de Aalstsesteenweg in Schendelbeke en in de Reepstraat in Nederboelare. In de Reepstraat duwde het kolkende water ook enkele riooldeksel omhoog. Eens het stopte met regenen, trok het water vanzelf weg. Voorlopig werd geen melding gemaakt van ondergelopen huizen of andere schade.