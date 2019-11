Winter BOB gaat vrijdagavond van start Frank Eeckhout

28 november 2019

16u33 0 Geraardsbergen De winter BOB-campagne van politie Geraardsbergen/Lierde gaat vrijdagavond van start. “Verkeersveilige nacht Oost-Vlaanderen is traditioneel de start van de campagne”, zegt communicatieverantwoordelijke Karolien De Turck.

PZ Geraardsbergen/Lierde neemt ook dit jaar deel aan de winter BOB-campagne. Het is echter een fabeltje dat elke politiezone een quota opgelegd krijgt van het aantal bestuurders dat ze moeten laten blazen. “Er wordt niet expliciet een quota opgelegd. Uit vorige edities leren wij dat wij altijd in de buurt zitten van het gemiddelde van een gelijkaardige politiezone", zegt Karolien De Turck. In de vorige winter BOB-campagne onderwierpen de agenten in Geraardsbergen en Lierde 1.860 bestuurders aan het alcoholtest. 1.788 bestuurden hadden daarbij te diep in het glas gekeken.