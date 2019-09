Willemsfonds Geraardsbergen viert 140 jaar bestaan met Koninklijke Muziekkapel van de Marine Frank Eeckhout

24 september 2019

16u23 1 Geraardsbergen De Geraardsbergse Willemsfondsafdeling viert haar 140-jarige bestaan met een optreden van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine. “De opbrengst van dit concert gaat naar kinderen met leerproblemen”, zegt secretaris Luc Govaert.

Het Willemsfonds zag op 20 april 1879 het levenslicht en ging van start met 92 leden. Vandaag organiseert de vereniging nog steeds lezingen. “Elk jaar organiseren we een tweedaagse uitstap met een culturele en culinaire toets. Een andere vaste waarde is onze wijnproeverij en onze aanwezigheid op het Stripfestival in Geraardsbergen. Dit gaat gepaard met een tekenwedstrijd voor de jeugd. Bij deze gelegenheid wordt ook een Willemstrofee overgemaakt aan wie zich verdienstelijk maakt in ’t Geraardsbergse op het vlak van de stripwereld”, schets Luc Govaert enkele acitiveiten van het Willemsfonds.

Volgende maand haalt het Willemsfonds de Koninklijke Muziekkapel van de Marine opnieuw naar Geraardsbergen. De muziekkapel, onder leiding van kapelmeester Bjorn Verschoore, krijgt de status aangemeten van waardige ambassadeur van de Belgische muziek, waarbij de Belgische militaire muziek een bijzondere plaats inneemt. Sinds de jaren 90 zijn de buitenlandse trips en internationale festivals niet meer te tellen. Ook in Geraardsbergen gaf de muziekkapel al twee keer een optreden.

“Op donderdag 10 oktober komt de Koninklijke Muziekkapel van de Marine terug naar het Arjaantheater. Jim Cole, finalist van The Voice Van Vlaanderen 2016, zal het vocale gedeelte voor zijn rekening nemen. Hij brengt liedjes van Cole Porter, Ray Charles, Charlie Chaplin, Marvin Gaye, David Bowie en Stevie Wonder. Een popzanger begeleid door een militair harmonieorkest, de toeschouwers mogen zich aan een unieke combinatie verwachten”, zegt Luc Govaert.

Tickets zijn te verkrijgen via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be, op het nummer 054/43.72.60 of via www.de-abdij.be.