Willemsfonds bestaat 140 jaar en treedt toe tot Broederschap van het Geraardsbergse Manneken Pis Frank Eeckhout

27 november 2019

11u42 0 Geraardsbergen Willemsfonds Geraardsbergen bestaat dit jaar 140 jaar. Om dat vieren schenkt het Willemsfonds een kostuumpje aan Manneken Pis en wordt de vereniging opgenomen in het Broederschap van het Geraardsbergse Manneken Pis.

“Gestart op 20 april 1879 met 92 leden uit de liberale familie kunnen we met bescheiden fierheid stellen dat onze afdeling één van de oudste is van Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat er tussendoor perioden geweest zijn van vallen en weer opstaan maar we hielden stand. Zoals het een vereniging past werden toen meteen heel wat activiteiten georganiseerd. Bijzonder was de oprichting van de ‘Volksboekerij’ met een 400-tal boeken, die 100 jaar lezers kon inspireren. De sfeer kwam er weer in vanaf 1970 met de opname van onze afdeling in de cultuurraad van Geraardsbergen. Na een paar dipjes en het ontslag van het bestuur, ging in 2015 een nieuwe ploeg van start. De activiteiten werden onmiddellijk hernomen. Door een mooi programma-aanbod en vele sympathisanten, tellen we vandaag 111 leden. Op zondag 1 december treden we toe tot het Broederschap van het Geraardsbergs Manneken Pis waarna een feestelijke lunch volgt in ’t Abtenhuis", vertelt secretaris Luc Govaert.