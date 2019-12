Wil jij je ook inzetten voor ontwikkelingssamenwerking? Frank Eeckhout

17 december 2019

11u35 3 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen nodigt de lokale ontwikkelingsorganisaties uit om lid te worden van de Noord-Zuidkoepel.

“We zijn ook op zoek naar inwoners die zich willen inzetten. De Noord-Zuidkoepel vergadert ongeveer vijf keer per jaar en adviseert het beleid op het vlak van eerlijke handel, internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Daarnaast nemen zij een voortrekkersrol op bij het beleid rond fair trade en korte keten", laat Bram Merckaert weten. Voor verdere info kan je terecht bij de dienst samenleving op het nummer 054/43.44.20 of via mail naar bram.merckaert@geraardsbergen.be.