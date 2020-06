Wijngaardstraat week afgesloten voor herstelling wegdek Frank Eeckhout

15 juni 2020

17u25 1 Geraardsbergen De Wijngaardstraat in Geraardsbergen is een week lang afgesloten voor verkeer. “Onze technische dienst gaat er het wegdek herstellen", zegt schepen van Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V).

Deze werkzaamheden starten op maandag 15 juni en duren tot en met vrijdag 19 juni. “Tijdens de herstellingswerken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Wijngaardstraat van huisnummer 7 tot huisnummer 43. Er wordt een omleiding voorzien via de Begijnhofkaai, Grotestraat, Kattestraat, Guilleminlaan, Gustaaf Verhaeghelaan en Stationsplein. De rijrichting wordt gewijzigd in de Collegestraat. Er wordt een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd in de Wijngaardstraat van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni 2020. Tijdens deze periode is in de Wijngaardstraat tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk, maar dit is enkel voor bewoners om laden en lossen mogelijk te maken", laat schepen Veerle Mertens weten.