Wijkcentrum De Poort start babbellijn voor mensen in eenzaamheid Frank Eeckhout

16 maart 2020

16u36 24 Geraardsbergen Wijkcentrum De Poort in Geraardsbergen start een babbellijn voor mensen in eenzaamheid. “In deze moeilijke periode mogen we het contact met de sociaal zwakkeren niet verliezen", zegt Evelien De Wint.

Maakt de huidige toestand jullie sip? Zit je in een coronadip? Wijkcentrum De Poort blijft ook tijdens de coronacrisis paraat staan voor haar cliënten. “Als de mensen niet meer naar ons toe kunnen komen, steken we hen over de telefoon een hart onder de riem. Ons wijkcentrum laat de sociaal zwakkeren immers niet in de steek. Mensen met weinig belkrediet moeten de telefoon maar even laten rinkelen. Wij bellen dan wel terug. Daarnaast werken we aan telequizzen, vlogs en live sessies op Facebook. Let wel op, wij zijn geen corona-infolijn", zegt Evelien. Tijdens de openingsuren van het wijkcentrum is Evelien te bereiken op het nummer 0479/73.85.19.