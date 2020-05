Wielertoeristenclubs organiseren nog geen groepsritten: “Leden die dat wel doen mogen niet in de cluboutfit rijden” Frank Eeckhout

20 mei 2020

08u44 10 Geraardsbergen Enkele Geraardsbergse wielertoeristenclubs wachten nog tot na 8 juni voor ze starten met groepsritten. Nochtans zette de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen voor ritten met maximum 20 personen. “We kunnen dat niet op een veilige manier organiseren. Leden die toch in groep gaan rijden en onze cluboutfit aantrekken, riskeren uitgesloten te worden” waarschuwt Jo Van Wijmeersch van WTC Velina.

Wielertoeristen mogen sinds maandag opnieuw in groep de baan op. Daar zijn echter enkele voorwaarden aan gekoppeld. De groep mag niet groter zijn dan 20 personen en in elke groep moet een gemachtigd wegkapitein toezien op het respecteren van social distancing. Enkele Geraardsbergse wielertoeristenclubs wachten daarom nog enkele weken met het heropstarten van hun sportieve activiteiten. “De gezondheid en daaraan verbonden risico’s staan centraal in de organisatie’s van onze club. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt in onze club vrij hoog en er werd beslist dat het nog te vroeg is om op een veilige manier een heropstart te kunnen organiseren. Het is vrijwel onmogelijk om bij het fietsen in groep (ook bij kleinere groepen) de social distancing regels van anderhalve meter te kunnen handhaven. De verantwoordelijkheid die onze wegkapiteins zouden moeten dragen is te groot. Na overleg met politiediensten blijkt dat er ook daar nog enorm veel onduidelijkheid is over de toepassing van de regels en het is dus ook voor ons zo goed als onmogelijk nu reeds een veiligheidsplan op te stellen dat de verantwoordelijkheid van de wegkapiteins op legaal gedekte manier zou inperken", motiveert Jo Van Wijmeersch de beslissing.

WTC Velina verbiedt de leden zelfs om de clubsoutfit aan te trekken als ze met meer dan drie personen de baan op gaan. “Het bestuur zal hier strikt op toezien en overtredingen zullen leiden tot mogelijke schorsing of uitsluiting uit de club. Wie met meer dan drie personen de weg op gaat, dan begaat een overtreding en moet de verantwoordelijk hiervoor zelf dragen. WTC Velina gaat hier niet voor opdraaien. Na de volgende Veiligheidsraad overleggen we opnieuw met het bestuur. Kunnen we dan op een veilige manier terug van start gaan, dan doen we dat. We vragen onze leden dus nog even geduld te hebben. Wie toch de fiets van stal neemt voor een rit, vragen we om dat telkens met dezelfde twee personen te doen", besluit Van Wijmeersch.

Met deze beslissing toont WTC Velina zich solidair met andere wielerclubs in centrum Geraardsbergen zoals WTC De Roeve en WTC De Trudy’s.