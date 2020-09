Wielerfilm ‘The Racer’ met Louis Talpe en Matteo Simoni gaat in première op Muur van Geraardsbergen via drive-in Claudia Van den Houte

07 september 2020

22u20 0 Geraardsbergen ‘The Racer’, een wielerfilm met Louis Talpe en Matteo Simoni in de hoofdrollen, is maandagavond in première gegaan op de legendarische Muur van Geraardsbergen.

Normaal zou de film eind augustus al voor het eerst op het witte doek te zien zijn geweest, maar door de coronacrisis werd de première verschoven. Om die prèmiere nog specialer en volledig coronaproof te maken, werd er gekozen voor een drive-inbioscoop op de Muur - een zeer toepasselijke locatie voor een wielerfilm. Naast de acteurs zelf, woonden nog een hele reeks andere BV’s de première bij, waaronder acteurskoppel Filip Peeters en An Miller, Eline De Munck, Aagje Vanwalleghem, ‘Familie’-acteur Peter Bulckaen, ‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier en nog meer. Kürt Rogiers mocht de film aankondigen voor het publiek. Zo’n honderd wagens met maximaal 200 genodigden waren aanwezig op de première.

‘The Racer’ is een Vlaams-Ierse co-productie die het het verhaal vertelt van de Belgische wielrenner Dom Chabol, gespeeld door Louis Talpe. Hij is aan het einde van zijn carrière en is één van de beste ‘Domestiques’ of meesterknechten van de afgelopen 20 jaar in de Tour de France, maar droomt ervan om zelf de gele trui eens te dragen. De film speelt zich af in 1998.