Werken aan stuwencomplex op Dender hervatten ten vroegste pas eind 2021 Frank Eeckhout

19 augustus 2020

14u59 0 Geraardsbergen De werken aan het stuwsluiscomplex op de Dender in het centrum van Geraardsbergen hervatten niet voor eind 2021. In het slechtste geval kan dat zelfs 2022 worden. “De Vlaamse Waterweg heeft wel beloofd om de werfzone op te kuisen en verfraaiingswerken uit de voeren", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

In het voorjaar van 2016 ging De Vlaamse Waterweg nv van start met de vernieuwing van de stuwsluis op de Dender in Geraardsbergen. De werken passen in een ruimer plan waarbij de Vlaamse waterwegbeheerder streeft naar een optimale waterbeheersing. Maar na een klacht werden de werken anderhalf jaar later stilgelegd. Momenteel zijn er in Geraardsbergen twee stuwen aanwezig. Beide stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil zo goed mogelijk constant wordt gehouden. Ze dragen zo bij tot de bevaarbaarheid van de Dender en de bescherming van de stad tegen wateroverlast. De huidige stuwen dateren van 1860 en zijn dus sterk verouderd. Dit houdt risico’s in voor de manuele bediening en bedrijfszekerheid van de stuwen. De stuwen moeten dan ook vervangen worden door nieuwe hedendaagse exemplaren. Vandaag ligt het stuwsluiscomplex er bij als werfzone en dat is een doorn in het oog van burgemeester Guido De Padt. Na aandringen van de burgemeester gaat De Vlaamse Waterweg de site nu toch opkuisen en verfraaien.

“Aan de Sasweg, ter hoogte van de Wibra, worden de betonblokken weggehaald en vervangen door bloembakken. Nog voor de start van het schooljaar wordt ook de toplaag in asfalt vervangen. Een definitieve heraanleg van de Sasweg gebeurt als de werken aan de stuwen hervat worden. Daarnaast gaat De Vlaamse Warterweg de aannemer opdracht geven om de werfzone op te kuisen. De lelijke heras hekken worden vervangen door heftige houten panelen of Bekaert draad. Daar kunnen wij dan canvasdoeken ophangen waardoor de werfzone niet meer zichtbaar is", weet burgemeester De Padt.

De Vlaamse Waterweg geeft ook al wat details prijs hoe de omgeving er na gaat uitzien. “Er worden start- en stopplaatsen voor watersporters en er komen rolstoel toegankelijke hengelplaatsen. Ook die werken zouden in 2022 van start moeten gaan. Verder wordt overwogen om de vernieuwing van het jaagpad in Ninove door te trekken tot Geraardsbergen", geeft De Padt nog mee.