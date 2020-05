Wekelijkse maandagmarkt wordt hervat: “Enkel toegang met marktpasje” Frank Eeckhout

15 mei 2020

10u21 11 Geraardsbergen In Geraardsbergen wordt maandag de wekelijkse markt hervat. “Je krijgt een pasje bij het betreden van de markt. Op die manier kunnen we het aantal klanten monitoren en het veilig houden voor iedereen", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat markten opnieuw kunnen plaatsvinden vanaf 18 mei. De markten worden wel aan enkele veiligheidsmaatregelen onderworpen. “Kom zoveel mogelijk alleen en hou minstens anderhalve meter afstand. Volg steeds het aangegeven parcours. Je kan de markt betreden via de Brugstraat/Vesten en verlaten via Brugstraat/Vesten. Hou je bezoek zo kort mogelijk en ontsmet regelmatig je handen. Mondmaskers zijn aanbevolen voor de klanten. Het dragen van mondmasker en handschoenen is verplicht voor de marktkramer en iedereen die er werkt. Betaal zoveel mogelijk met de bankkaart. En hou er rekening mee dat gekochte goederen niet omgeruild mogen worden", somt burgemeester Guido De Padt de maatregelen op.

Om alles nog vlotter te laten verlopen, gaat de stad toegangscontroles invoeren en de markt volledig afsluiten met nadars. Stewards houden een oogje in het zeil. De markt is open voor bezoekers van 8 tot 12.30 uur.