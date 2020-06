Waterpark opent en kajakken, kanoën en waterfietsen vanaf 1 juli opnieuw mogelijk in De Gavers Claudia Van den Houte

25 juni 2020

16u12 4 Geraardsbergen In provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen zijn vanaf 1 juli zowat alle attracties en activiteiten opnieuw toegankelijk.

Zo opent het zwembad van De Gavers op 1 juli opnieuw de deuren. De zwemvijver was al enige tijd open, maar met de start van de zomervakantie kunnen bezoekers er nu ook opnieuw kajakken, kanoën en waterfietsen. Het WoW-waterpark met opblaasbare attracties opent ten laatste op 1 juli. Enkel het Gaverveer zal deze zomer wellicht niet uitvaren.

Voor kinderen is er op het droge de speeltuin, het gocartsparcours en de trampolines. Ook een potje lasershooten kan opnieuw. In juli en augustus gaan de traditionele kindershows op woensdagnamiddag door. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan telkens vanaf een week vooraf.

Door de hitte van de voorbije dagen, was De Gavers trouwens zeer populair. Woensdag en donderdag was de zwem- en strandzone al snel volledig volzet. Het aantal plaatsen is dan ook beperkt en ook hiervoor moet je vooraf een ticket reserveren via www.degavers.be.