Wateroverlast. N8 in Ophasselt in beide richtingen afgesloten Frank Eeckhout

06 maart 2020

12u03 0 Geraardsbergen Door wateroverlast is de N8 in Ophasselt (Geraardsbergen) in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

De felle regen van de voorbije dagen zorgt hier en daar al voor problemen. Donderdagavond dreigden al beken buiten de oevers te treden in Zarlardinge en vrijdagvoormiddag stroomden water en modder over de N8 tussen de kerk van Ophasselt en Doe Het Zelf Van Der Schueren in Steenhuize-Wijnhuize (Herzele). Omdat het water in de afzink steeds hoger kwam te staan, besliste politie Geraardsbergen/Lierde om de gewestweg af te sluiten. Inderhaast aangevoerde zandzakjes brachten geen zoden aan de dijk.