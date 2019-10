Warme William luistert naar jongeren met problemen Frank Eeckhout

14 oktober 2019

12u05 0 Geraardsbergen Sinds kort kan je Warme William terugvinden aan het Administratief Centrum in Geraardsbergen. Warme William wil mensen aansporen om te praten over problemen.

Eén op vijf Vlaamse jongeren zich niet goed in zijn vel. Eén op acht heeft de voorbije twaalf maanden zelfs aan zelfdoding gedacht. “Dit zijn onthutsende cijfers”, zegt schepen voor Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau (CD&V). “We leven in een jachtige maatschappij waar luisteren naar elkaar steeds minder aan de orde is. Via deze campagne willen we mensen aansporen om te praten over problemen, en vooral een luisterend oor aan te bieden.” De Warme Williambank werd geschonken door het fonds GavoorGeluk.