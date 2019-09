Warme actie voor OZC Sint-Vincentius Frank Eeckhout

21 september 2019

13u56 16 Geraardsbergen In OC De Lier in Lierde organiseert Fofoli vzw op zaterdag 28 september opnieuw Fout for Life. De opbrengst van de foute party gaat naar OZC Sint-Vincentius, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in Viane.

Op Fout for Life draaien vijf DJ’s een hele avond lang gratis plaatjes. Blikvanger van de avond wordt het duo Tartaar. Twee bewoners van de voorziening mogen onder die artiestennaam het beste van zichzelf geven. Samen met een professionele DJ trappen zij het feestje om 20 uur in gang. De vzw Fofoli is een groep gedreven collega’s die zich ook buiten de werkuren inzetten voor de bewoners van OZC Sint-Vincentius. De opbrengst wordt bekend gemaakt tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Meer info over het project is te vinden op foutforlife.be.