Wandelaars en fietsers zwaaien van boven op de Muur naar ‘Ronde tegen Corona’-heli Claudia Van den Houte Frank Eeckhout

05 april 2020

15u35 0 Geraardsbergen De helikopter van HLN en VTM is in het kader van ‘De Ronde tegen Corona’ ook boven de Muur van Geraardsbergen gevlogen.

Tal van wandelaars en fietsers stonden paraat op de Muur - uiteraard met respect voor de afstandsregels. Sommige mensen hadden spandoeken of tekeningen gemaakt met boodschappen erop, zoals ‘Zorg goed voor elkaar’ of ‘Samen winnen wij de Ronde tegen Corona’. Heel wat mensen zwaaiden naar de helikopter toen die over de Muur en Kapelmuur vloog.

