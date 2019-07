Wagen zwaar beschadigd achtergelaten na aanrijding onderaan Bosberg KOEN MOREAU

11 juli 2019

20u08 0 Geraardsbergen In Atembeke (Moerbeke) is in de nacht van donderdag op vrijdag een geparkeerde wagen zwaar beschadigd geraakt.

De wagen die onderaan de Bosberg voro een huiss geparkeerd stond werd zwaar in de flank geraakt. De schade is groot en de aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. Wie iets opmerkte of in de buurt een geaccidenteerd voertuig zag rijden, kan dat melden aan de lokale politie van Geraardsbergen/Lierde via 054/43.04.30.