Wagen in Dender aan Bruggenhuis Frank Eeckhout

09 oktober 2019

10u44 14 Geraardsbergen Ter hoogte van het Bruggenhuis in Overboelare is omstreeks 7.45 uur een wagen de Dender ingereden. Meteen werd door de hulpdiensten een zonaal duikalarm afgekondigd. Rond 10 uur slaagde de brandweer erin om de wagen tot tegen de oever te trekken.

Duikers van de brandweer zochten met een sonar het wateroppervlak af. Voorlopig is er geen info over mogelijke slachtoffers. Meer info volgt later.