Wagen brandt uit na panne op N8 en even verderop komt wagen tot stilstand in weiland Frank Eeckhout

13 juni 2020

18u13 4 Geraardsbergen Op de N8 in Ophasselt is zaterdagnamiddag een wagen volledig uitgebrand. “Na een panne probeerde de bestuurder de wagen meermaals te starten", weet burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Op de Hasseltkouter/N8 in de Geraardsbergse deelgemeente Ophasselt is zaterdagnamiddag een wagen in brand gevlogen. “De wagen was stilgevalllen en nadat de bestuurder meermaals probeerde om de wagen opnieuw te starten, ontstond er plots vuur onder de motorkap. Brandweerpost Geraardsbergen was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de wagen volledig uitbrandde. Gelukkig vielen er geen slachtoffers", zegt burgemeester Guido De Padt. Tijdens de interventie bleef de rijbaan in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Enkele kilometers verderop, ter hoogte van Grijsdauwe in Smeerebbe-Vloerzegeg, reed even verderop een wagen een weide binnen nadat de bestuurder een stuurfout maakte. Ook daarbij raakte niemand gewond.