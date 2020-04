Waarnemend burgemeester en politie roepen op: "Winkel zo dicht mogelijk bij huis en maak geen onnodige verplaatsingen” Koen Moreau

04 april 2020

15u15 11 Geraardsbergen De lokale politie van Geraardsbergen/Lierde controleert in het kader van het naleven van de corona-maatregelen extra op niet-essentiële verplaatsingen. Dergelijke controle in de buurt van de taalgrens veroorzaakten een kleine storm.

Mensen langs Waalse kant uit onder meer Lessinnes konden niet begrijpen dat ze teruggestuurd werden en handelaars langs de Vlaamse kant zijn helemaal niet tevreden dat klanten nu – en misschien definitief – wegblijven uit Geraardsbergen.

Dichtstbijzijnde winkel

Waarnemend burgemeester van Geraardsbergen Fernand Van Trimpont (CD&V) begrijpt de reacties en vrees, maar blijft achter zijn politie staan. “We verbieden mensen uit Wallonië niet om naar Geraardsbergen te komen, maar vragen aan iedereen dat men zich begeeft naar de dichtstbijzijnde winkel vanaf hun woonplaats. Als deze winkel in Geraardsbergen ligt, is er dus geen probleem”, klinkt het duidelijk.

Volksophopingen

Problematisch is het wel als mensen uit pakweg Lessines verschillende winkels voorbij rijden om vervolgens massaal op te dagen aan de Colruyt van Overboelare. “De politie wil er bijgevolg enkel voor zorgen dat de ellenlange files en volksophopingen aan bijvoorbeeld de Colruyt beperkt blijven.”

Onbegrijpelijk en onverantwoord

Gevraagd wordt om het principe van essentiële verplaatsingen strikt toe passen. “Vandaag hoor ik verhalen van mensen die op één voormiddag meerdere grootwarenhuizen aandoen. Late we duidelijk zijn: dit is onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en onverantwoord in deze tijden”, beluit Trimpont.