Vrouw ontdekt camera in haar badkamer, buurman voor de rechter LDO

18 juni 2020

16u25 0 Geraardsbergen Het was schrikken voor een vrouw uit Geraardsbergen toen in 2018 plots een camera uit het plafond van haar woning viel. Het toestel stond vooral gericht op haar badkamer om zo intieme beelden van haar te maken. Haar buurman wordt er nu van verdacht haar stiekem te hebben bespied.

De vijftigjarige man mocht zich donderdag verantwoorden in de correctionele rechtbank. Hoewel hij zelf alles ontkent, wijst volgens het Openbaar Ministerie alles in zijn richting. Zo had hij een sleutel van de woning van zijn buurvrouw voor het geval er iets zou gebeuren en kon hij dus makkelijk bij haar binnen. De camera was ook gelinkt aan het e-mailadres van de man en het toestel werd gekocht op zijn naam in een winkel in de buurt. Tijdens een huiszoeking vond de politie ook stiekem gefilmde beelden van de buurvrouw op zijn computer en er was in de woning materiaal aanwezig om mensen te bespieden, zoals een nachtkijker. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van acht maanden en zou ook graag hebben dat de man zich laat begeleiden.

De buurman ontkent, maar kan niet uitleggen hoe de beelden van zijn buurvrouw op zijn computer zijn beland. Volgens zijn advocaat is het onderzoek niet correct verlopen en heeft zijn cliënt geen eerlijk proces gekregen. Hij vraagt daarom de vrijspraak. De rechter zal op 24 september een vonnis vellen.