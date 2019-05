Vrijwilligersloket ‘Geraardsbergen vrijwilligt’ voortaan online Frank Eeckhout

21 mei 2019

07u55 3 Geraardsbergen Vrijwilligers kunnen voortaan terecht op de website ‘Geraardsbergen vrijwilligt’ om te zien waar ze een handje kunnen toesteken.

“Vrijwilligers zijn zeer belangrijk in onze samenleving. Iedereen kent wel meerdere mensen die actief vrijwilliger zijn voor hun vereniging of een andere organisatie, de stad, de school, het ziekenhuis, de zorg of ouderenzorg en zoveel meer. Zij kunnen elkaar nu vinden op de kersverse site ‘Geraardsbergen vrijwilligt’. Je vindt er vacatures voor vrijwilligers. Niet enkel die van de stad zelf, maar tevens van heel wat uiteenlopende organisaties. Je vindt er ook weetjes, de wetgeving over vrijwilligerswerk en de eventuele kostenvergoeding. Ook organisaties kunnen er terecht voor info wanneer zij vrijwilligers willen inzetten”, laat schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) weten.