Vrachtwagenbestuurder rijdt te snel en door het rood: acht dagen rijverbod Lieke D'hondt

27 november 2019

12u22 0 Geraardsbergen Een dertigjarige vrachtwagenbestuurder uit Sint-Jans-Molenbeek mag acht dagen niet met de auto of vrachtwagen rijden. De man reed met overdreven snelheid door een rood licht.

De man bestuurde een vrachtwagen met oplegger toen hij met zeventig kilometer per uur door het rood licht reed. De maximum toegelaten snelheid was vijftig kilometer per uur. “Het licht veranderde zo snel naar rood, waardoor ik niet onmiddellijk heb kunnen remmen”, verklaart de man in de politierechtbank. “Ik was ook zwaar beladen en kon niet onmiddellijk stoppen. Bovendien dacht ik dat ik op die weg zeventig mocht rijden.”

De politierechter wijst de man erop dat hij zeker met een zware vrachtwagen moet zorgen dat hij wel op tijd kan stoppen aan de verkeerslichten. Hij legt hem een boete van 360 euro en een rijverbod van acht dagen op.