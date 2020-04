Vrachtwagen verliest tientallen liters mazout na klap tegen riooldeksel Frank Eeckhout

30 april 2020

10u02 0 Geraardsbergen In de Middenstraat in Zandbergen heeft een vrachtwagen woensdagavond tientallen liters mazout verloren nadat een losgekomen riooldeksel een scheur in de mazouttank had veroorzaakt.

Brandweerposten Geraardsbergen, Ninove en Lede waren van 17 tot 23 uur in de weer om te mazout op te ruimen. Omdat een deel van de mazout in de riolering was gestroomd werd een dam gemaakt om de mazoutstroom te stoppen. Aquafin kwam ter plaatse om de interventie van de brandweer te ondersteunen.