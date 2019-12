Vrachtwagen rijdt tegen geparkeerde wagen in straat waar vrachtverkeer verboden is Frank Eeckhout

13u08 16 Geraardsbergen In de Dagmoedstraat in Schendelbeke botste een vrachtwagen dinsdagvoormiddag omstreeks 9.45 uur tegen een geparkeerde wagen. Nochtans is vrachtverkeer verboden in de Dagmoedstraat.

Een zware vrachtwagen, op weg naar industriezone Diebeke, reed dinsdagvoormiddag nog maar eens een deuk in een geparkeerde auto. De buurt is al langer vragende partij om het vrachtverkeer te bannen uit hun straat. “Onze straat is veel te smal voor die grote vrachtwagens", zeggen ze. Het stadsbestuur plaatste al verbodsborden die aangeven dat vrachtverkeer niet toegelaten is in de Dagmoedstraat, maar daar hebben heel wat chauffeurs lak aan. “Hun gps stuurt hen langs hier en rechtsomkeer maken is te moeilijk. Daarom rijden ze gewoon door met heel wat aanrijdingen tot gevolg. Systematische controle door de politie zou het probleem kunnen oplossen.”