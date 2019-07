Volkstoeloop voor Tour in Geraardsbergen: Muur voor allereerste keer deels afgesloten Claudia Van den Houte

06 juli 2019

17u58 1 Geraardsbergen Geraardsbergen liep zaterdag zot voor de Ronde van Frankrijk. Er was een massa volk afgezakt naar de Vesten, de Markt en uiteraard naar de mythische Muur. Die werd voor het eerst in haar lange wielergeschiedenis deels afgesloten om de veiligheid te garanderen van de mensenmassa die zich er had verzameld. De eerste wielerfanaten stonden al om 4.30 uur paraat op de Muur.

Geraardsbergenaar Stijn Ackou en zijn wielermakker Kevin Van Wayenberge waren de eerste toeschouwers die stek hadden gevat op de Muur. “We stonden hier om 4.30 uur, als eersten”, vertelt Stijn. “Rond 5 uur kwamen de volgende toeschouwers toe. We wilden zeker zijn van een goede plaats, want er werden 30.000 toeschouwers verwacht en er was aangekondigd dat de Muur zou worden afgesloten als er teveel volk zou zijn. Wij wonen alle grote wielerwedstrijden op de Muur bij. Stel je voor dat we er nu niet meer op zouden gemogen hebben.” Kevin beaamt: “Ik volg al zo’n tien jaar alle grote koersen vanop de Muur. We hebben onze vaste plaats. Ik heb 30 jaar in Geraardsbergen gewoond - waar ik opgegroeid ben - en woon nu in West-Vlaanderen, maar toch kom ik nog elke keer naar hier voor de koers. Ik ben vrijdagavond met de trein naar Geraardsbergen gekomen en ben direct naar de Muur gegaan. Ik heb niet geslapen vannacht. De Tour de France mochten we niet missen.”

De toeschouwers op de Muur stroomden in het begin maar met mondjesmaat toe, maar rond 13 uur werd een deel van de Muur dan toch tijdelijk afgesloten wegens de drukte. “Dat gebeurde uit voorzorg op sommige plaatsen, onder meer in het middengedeelte van de Muur”, aldus Jurgen De Landtsheer, korpschef van de lokale politie. “Het is de eerste keer dat we dit moeten doen hebben. Zelfs tijdens de Ronde van Vlaanderen is dit nog nooit gebeurd.” De kapelmuur en het onderste gedeelte van de Muur bleven wel de hele tijd bereikbaar. De korpschef schat dat er zo’n 8.000 toeschouwers op de Muur stonden en meer dan 20.000 over heel Geraardsbergen. De stad zelf denkt eerder richting 30.000.

De toeschouwers kwamen van overal in het land en ook uit het buitenland. Eric Michiels en Lief Eskens waren vanuit Heist-op-den-Berg naar Geraardsbergen afgezakt. “We logeren in een trekkershut in De Gavers. We zijn recreatieve fietsers en trekken morgen verder naar Ronse. De Tour de France hebben we al een paar keer in Frankrijk gezien, maar dit is toch uniek om mee te maken. Het is een mooie promotie voor België.”

Ook Jef Vander Meeren en Brigitte De Boeck uit Denderleeuw zijn zelf fervente fietsers en wilden het wielergebeuren niet missen. “We hebben eerst nog getwijfeld om de passage in Ninove bij te wonen, maar die ging daar alleen langs grote wegen en we wilden ook graag de sfeer meenemen tussen de mensen. We schuimen geen koersen af, maar dit moesten we toch eens gezien hebben.”

