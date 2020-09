Vlaamse Waterweg verfraait werfzone aan stuwencomplex op Dender Frank Eeckhout

28 september 2020

16u52 2 Geraardsbergen De Vlaamse Waterweg is gestart met het opkuisen en verfraaien van de werfzone aan het stuwencomplex op de Dender ter hoogte van de Sasweg in Geraardsbergen. “De betonblokken zijn vervangen door plantenbakken en de Sasweg kreeg al een nieuwe asfaltlaag", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

In het voorjaar van 2016 ging De Vlaamse Waterweg nv van start met de vernieuwing van de stuwsluis op de Dender in Geraardsbergen. De werken passen in een ruimer plan waarbij de Vlaamse waterwegbeheerder streeft naar een optimale waterbeheersing. Maar na een klacht werden de werken anderhalf jaar later stilgelegd. Die werken liggen nog zeker stil tot eind volgend jaar. Na aandringen van burgemeester Guido De Padt ging De Vlaamse Waterweg akkoord om de site op te kuisen en te verfraaien. Het vervangen van de betonblokken door plantenbakken maakt daar deel van uit.