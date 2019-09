Vlaamse Waterweg roept politie op magneetvissers te beboeten: “Veel te gevaarlijk door overgebleven oorlogsmunitie” Frank Eeckhout

06 september 2019

09u23 0 Geraardsbergen De Vlaamse Waterweg roept gemeente- en stadsbesturen op om magneetvissers te beboeten. “Magneetvissen is gevaarlijk. In heel wat rivieren ligt nog oorlogsmunitie uit de twee wereldoorlogen. Aan magneetvissen zijn heel wat veiligheidsrisico’s verbonden waardoor ook DOVO het afraadt", zegt Hélène Vermeulen van de Vlaamse Waterweg.

Wie langs de oevers van de Dender of der Schelde wandelt, komt ze gegarandeerd tegen: magneetvissers. Bij magneetvissen worden met een magneet met een gemiddelde trekkracht van 300 kg metalen voorwerpen uit het water gevist vanop de oever of vanop het water. Deze hobby is aan een sterke opmars bezig. Steeds vaker hoor je ook dat magneetvissers oorlogsmunitie uit het water halen. Dat was vorige week nog het geval op de Dender in Geraardsbergen, ter hoogte van het Sas van Idegem. Een man uit Ronse haalde daar toen een Duitse obus van meer dan één meter lang uit de Tweede Wereldoorlog boven. Het Sas van Idegem lijkt wel het walhalla voor magneetvissers want in het verleden werden daar nog bommen uit WO II uit het water gevist.

Veiligheidsrisico’s

De Geraardsbergse burgemeester Guido De Padt (Open Vld) vroeg daarom aan de Vlaamse Waterweg om de Dender ter hoogte van het Sas van Idegem eens te baggeren. “Dat oorlogstuig kan immers ook schade veroorzaken aan één van de plezierboten die daar passeren", opperde De Padt. Zijn oproep krijgt echter geen gehoor bij de Vlaamse Waterweg. “Baggeren is uitgesloten wegens te gevaarlijk. Stel je voor dat zo’n oorlogstuig ontploft. De federale Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) raadt het magneetvissen ten zeerste af omwille van de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. Daarom staat De Vlaamse Waterweg magneetvissen op de Vlaamse waterwegen niet toe, met uitzondering van metaaldetectie door erkende metaaldetectoristen in functie van archeologisch onderzoek in opdracht van De Vlaamse Waterweg. We roepen de politie daarom op een proces-verbaal uit te schrijven als zij een magneetvisser spotten", reageert Hélène Vermeulen.

Zo’n vaart zal het in Geraardsbergen alvast niet lopen. “Wij zullen geen patrouilles de weg opsturen om magneetvissers te betrappen. Als onze agenten een magneetvisser opmerken, gaan wij hem of haar er wel attent op maken dat het verboden is. Pas als we merken dat iemand onze raadgevingen meermaals naast zich neerlegt, zullen we die persoon beboeten", laat korpschef Jurgen De Landsheer weten.