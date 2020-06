Vlaamse Feestdag wordt muzikaal straatfeest met radio MIG Frank Eeckhout

22 juni 2020

15u17 0 Geraardsbergen De Vlaamse Feestdag wordt dit jaar een muzikaal straatfeest, samen met radio MIG. De mobiele studio doorkruist op zaterdag 11 juli het hele zendgebied.

Zoals elke zomer komt radio MIG met zijn mobiele studio naar je toe. Normaal is dat vanop evenementen in de streek, maar die kunnen nu niet doorgaan. Daarom rijden de radiodeejays met de studio naar je toe. “Heb jij leuke buren die graag samen plezier maken? Breng jullie favoriete muziek op de radio en laat jullie straat horen op zaterdag 11 juli. Laat de hele streek kennis maken met jouw straat, want iedereen kan het horen. De wielen staan onder de studio en de boxen zijn geïnstalleerd. Nu nog straten om de muzieksfeer in te pompen en de Vlaamse Feestdag is compleet. Nomineer jouw straat in Geraardsbergen, Lierde, Ninove of Zottegem, zodat de MIG-mobiel zijn weg makkelijk vindt. Je hoort de studio vast wel aankomen. Maak gerust plezier in de tuin, in de garage of op de oprit. De radiomakers zitten op een afstand in een rijdende mobiele studio. Iedereen kan dus op een veilige manier genieten van het feest en de fijne muziek die de bewoners kiezen", laten de MIG-dj’s weten.

Woon je in een leuke straat en heb je zin om de mobiele studio van MIG op bezoek te krijgen op zaterdag 11 juli? Stel je straat dan voor 3 juli kandidaat via https://radiomig.be/mig/haal-de-radio-naar-je-straat/.