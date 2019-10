Vlaams regeerakkoord voorziet extra geld voor Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw Frank Eeckhout

01 oktober 2019

13u51 6 Geraardsbergen Blije gezichten in Geraardsbergen en Ninove, want de nieuwe Vlaamse regering voorziet meer geld voor beide gemeenten. Ook Denderleeuw kan op extra financiële steun rekenen. “Onze stad werd al langer oneerlijk behandeld bij de verdeling via het Vlaams Gemeentefonds. We zijn blij dat nieuwe regering hier komaf mee maakt", reageert de Geraardsbergse burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Burgemeesters Guido De Padt en Tania De Jonge (Open Vld) reageren tevreden op de passage in het Vlaams regeerakkoord aangaande een verbetering van de financiering van de lokale besturen. “Zeker voor onze beide steden in de Denderregio betekenen de verschillende budgettaire impulsen een merkelijke verbetering van de financiële situatie die toelaat om de stedelijke uitdagingen in onze regio voldoende aan te kunnen pakken", zeggen ze in koor. Het is bij de burgemeesters al lang een doorn in het oog dat dertien centrumsteden waaronder Antwerpen en Gent en 21 regionale steden zoals Oudenaarde, Ronse en Eeklo samen met tien kuststeden eerst langs de kassa mochten passeren. “Onder die 44 steden werd al een bedrag van 1 miljard euro verdeeld. Daarna deelden ze ook nog eens mee in de resterende koek van 1,6 miljard euro, dat onder de 300 Vlaamse steden en gemeente werd verdeeld. Deze regeling kwam tot stand in 2002 en werd sindsdien nooit aangepast in functie van sociaal-maatschappelijke evoluties op lokaal niveau”, stellen beide burgemeesters.

Wrevel

Dit zorgde voor de nodige wrevel en het was burgemeester Guido De Padt, die na wat studiewerk, in 2017 de kat de bel aanbond en samen met onder meer burgemeester Tania De Jonge naar het Grondwettelijk Hof trok. Het Hof ging evenwel niet in op de vernietigingsberoepen, maar gaf wel een belangrijke waarschuwing mee aan de Vlaamse regering en besliste dat de decreetgever bij een toekomstige verdeling van financiële middelen onder de gemeenten, rekening moet houden met de actualiteitswaarde van de in aanmerking genomen gegevens. “Wij hebben van de Vlaamse regeringsvorming gebruik gemaakt om deze problematiek opnieuw aan te kaarten. Wij drongen er bij onze partij en ook bij de toekomstige minister-president op aan om rekening te houden met de scheefgetrokken situatie en werk te maken van een meer rechtvaardige verdeling. De Vlaamse onderhandelaars hebben deze oproep duidelijk ernstig genomen", glunderen De Padt en De Jonge.

3,5 miljoen euro extra

Volgens het nieuwe regeerakkoord krijgen Ninove, Geraardsbergen, Zottegem en Denderleeuw jaarlijks samen 3,5 miljoen euro extra. “Daarnaast stijgt het bedrag van het Gemeentefonds elk jaar met 3,5 procent, en komt de Vlaamse overheid voor de tussen in de pensioenlasten van statutairen bij lokale besturen door het overnemen van de helft van de lokale responsabiliseringsbijdrage. Voor Geraardsbergen gaat dat elk jaar om 350.000 euro", besluit burgemeester De Padt.