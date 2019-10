Vlaams geld voor beheer open ruimte Frank Eeckhout

22 oktober 2019

19u34 0 Geraardsbergen Geraardsbergen ontvangt vanaf volgend jaar van Vlaanderen 213.561 euro voor het beheer van de open ruimte. De financiering gebeurt op basis van de oppervlakte bos, tuinen en parken, akkerland, recreatiege­bieden en boomgaarden.

In de ranking van de 296 lokale Vlaamse besturen die een dotatie krijgen, staat Geraardsbergen wat open ruimte betreft op plaats 25. “Open ruimte is medebepalend voor de leefkwaliteit. In Geraardsbergen wordt de landbouw afgewisseld met boscomplexen, beekvalleien en heuvels die mogelijkheden bieden voor een gedifferentieerde toeristisch recreatieve ontwikkeling. De open ruimte kan ook de inspiratie opleveren om in Geraardsbergen - met al zijn voorzieningen - te komen wonen, temeer daar ook de luchtkwaliteit volgens het Curieuze Neuzen-onderzoek in mei 2018 positief was voor onze Oudenbergstad", reageert burgemeester Guido De Padt. Het bedrag loopt de volgende jaren nog op en in 2025 ontvangt Geraardsbergen 1.268.219 euro.

Meer over Geraardsbergen

politiek

Geraardsbergen