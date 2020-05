Vlaams geld voor B&B Hakuna Matata en Provinciaal Domein De Gavers Frank Eeckhout

09 mei 2020

13u42 4 Geraardsbergen Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir voorziet via Toerisme Vlaanderen 10.466 euro subsidies voor B&B Hakuna Matata en 28.250 euro voor Provinciaal Domein De Gavers in Geraardsbergen.

“Als onze toeristische ondernemers zelfs in deze moeilijke tijden blijven investeren in hun logies geven we graag een stevige duw in de rug. Zo versterken we het logiesaanbod in Geraardsbergen en bereiden we ons voor op de herstart van de toeristische sector in eigen land”, zegt minister Zuhal Demir. B&B Hakuna Matata gaat met het geld zorgspecifieke investeringen doen en De Gavers gaat het geld gebruiken voor kind- en familievriendelijke investeringen.

Sarah-Amilia Derijst en Ilse Roggeman, gemeenteraadsleden van N-VA Geraardsbergen, zijn zeer tevreden met de steun vanuit Vlaanderen. “Gezien de gevolgen van de coronacrisis zal de Vlaming zijn of haar vakantie massaal doorbrengen in eigen land. Dat biedt een enorme opportuniteit voor onze stad om de vele troeven waarover we beschikken in de kijker te zetten. Met deze steun verzekeren we toeristen van een aangenaam verblijf in ons mooie Geraardsbergen”, zegt fractieleidster Ilse Roggeman.