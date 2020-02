Vlaams Belang Geraardsbergen voert actie op Eerste Toog: “Een hart voor onze mensen ” Frank Eeckhout

25 februari 2020

11u47 0 Geraardsbergen Met de slogan ‘een hart voor onze mensen’ delen mandatarissen en militanten van de Vlaams Belang-afdeling in Geraardsbergen tijdens de Eerste Toog snoepgoed in hartjes-vorm uit in combinatie met een inhoudelijke boodschap.

Het Vlaams Belang berekende enkele uitgaveposten rond migratie en plaatste deze tegenover andere beleidskeuzes die beter en socialer kunnen. “Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land 40 tot 50 procent lager liggen dan in onze buurlanden waardoor drie op vier bejaarden er hun rusthuisfactuur niet mee kan betalen. Te veel geld gaat naar migratie terwijl er te weinig geld gaat naar sociale voorzieningen. Met onze actie willen we de zwakkeren een hart onder de riem steken", zeggen gemeenteraadsleden Alexandra Remory en Hans De Gent.