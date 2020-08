Vissers redden tiental palingen van dood na oproep burgemeester Claudia Van den Houte

10 augustus 2020

09u40 10 Geraardsbergen Een aantal vissers hebben in Geraardsbergen een tiental palingen gered van de dood.

Er was een melding gekomen van vissterfte in een overblijvende poel van de vijver van de Abdij. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zag ter plaatse hoe een tiental palingen vastzaten in de modder. Hij had eerst zelf geprobeerd om met een schepnet de in nood verkerende palingen uit de modder te bevrijden. Toen dat niet lukte, deed de burgemeester via Facebook een oproep naar zijn burgers om de vissen te redden. Een groepje vissers gaf gehoor aan die oproep. Ze slaagden erin om de palingen van 1,5 kg uit de modder te halen.

“Ik vind het fantastisch dat mensen zich vrijwillig aanboden om dierenleed te voorkomen”, aldus een blije burgemeester De Padt. “De samenwerking tussen de vissers die hierop afkwamen, was fantastisch en toonde aan dat burgerparticipatie zich ook via eenvoudige zaken kan uiten. Ook in coronatijden is er nog gemeenschapsgevoel en dat doet deugd.”