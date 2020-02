Vijftiger na anderhalf uur zwaargewond vanonder puin gehaald na instorting in Zandbergen Frank Eeckhout

01 februari 2020

14u23 10 Geraardsbergen In de Bovenkassei in Zandbergen is zaterdagvoormiddag de voorgevel en het plafond van een woning ingestort. Een man die aan het werk was in de woning raakte bedolven onder het puin. Na anderhalf uur slaagde de brandweer van post Geraardsbergen erin de zwaargewonde man te ontzetten.

In de woning worden momenteel renovatiewerken uitgevoerd. Een 56-jarige man was er bezig met metselwerken. Iets voor 11 uur stortte plots de voorgevel en het plafond in. De vijftiger raakte bedolven onder puin en kwam klem te zitten onder de brokstukken. Ook zijn wagen, die voor de woning geparkeerd stond, deelde in de brokken. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en slaagden erin contact te leggen met het slachtoffer. De brandweermannen moesten echter voorzichtig te werk gaan en raakten bijna zelf bedolven toen er nog een stuk van het plafond naar beneden kwam. Na anderhalf uur slaagden ze er uiteindelijk in de onfortuinlijke man uit zijn benarde positie te bevrijden. Een team van de MUG diende het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe. Al die tijd volgde zijn familie de reddingsactie met grote angst.

“De man raakte zwaargewond aan de voet en het been en onderging in het ziekenhuis meteen een spoedoperatie. Het gebouw werd gestut door de brandweer, maar omdat de stabiliteit van de woning niet verzekerd is, blijft de Bovenkassei afgesloten voor het verkeer. Er werd een gespecialiseerde architect opgevorderd voor nazicht van de woning en voor de nodige garanties te geven over de stabiliteit. Het is echt niet uitgesloten dat een deel van de woning zal moeten afgebroken worden", laat Karolien De Turck, Consulente Communicatie bij politie Geraardsbergen/Lierde weten.