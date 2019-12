Vijfdejaars hout Sint-Catherinacollege helpen zesdeklassers Sint-Lutgardisschool kerststal maken Frank Eeckhout

04 december 2019

11u51 1 Geraardsbergen Traditiegetrouw hebben de vijfdejaars hout van het Sint-Catherinacollege in Geraardsbergen de vijfdeklassers van de Sint-Lutgardisschool in Zandbergen geholpen bij het maken van hun kerststal.

De samenwerking tussen beide scholen bestaat ondertussen vijftien jaar. Onder begeleiding van oud-leraar Stanny Van De Zande trekken de leerlingen bij het begin van de advent naar het vroegere TISJ in de Gaffelstraat. “Met veel goesting en humor help ik de leerlingen bij deze technische schoolactiviteit. Het geeft mij ook de kans om nog eens terug te keren naar mijn vroegere school", zegt Stanny. Door deze jarenlange samenwerking staat er in heel wat Zandbergense woningen een zelfgemaakte kerststal.