Vijfde nieuwjaarsduik in provinciaal domein De Gavers Frank Eeckhout

30 december 2019

17u59 6 Geraardsbergen Project G en de Gobio Divers slaan zondag de handen in elkaar voor de vijfde editie van de Geraardsbergse nieuwjaarsduik in provinciaal domein De Gavers.

De deuren van de strandzone gaan open om 13 uur. Vanaf 13.15 uur zorgt dj Noise Basement voor de nodige sfeer. Een uurtje later palmt dansgroep Dizzy Dance het podium in voor de opwarming van de duikers. Om 14.30 uur mogen de deelnemers het water in voor hun nieuwjaarsduik.