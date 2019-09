Vierdeklassers GO! Dendert met de boot naar De Gavers voor klimaatconferentie Frank Eeckhout

13 september 2019

16u12 1 Geraardsbergen De leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool GO! Dender in Geraardsbergen trokken vrijdag met de boot richting De Gavers om er deel te nemen aan een klimaatconferentie.

Alle lagere én secundaire scholen in Geraardsbergen hebben het klimaatcharter ‘De bende van Geraardsbergen’ ondertekend. De scholen van Geraardsbergen zijn het er over eens: ze willen van hun leerlingen klimaatbewuste burgers maken. Ze dragen op die manier hun steentje bij tegen de opwarming van de aarde en aan een Klimaatgezond Geraardsbergen. Gedurende twee schooljaren kunnen ze daarbij rekenen op educatieve en logistieke ondersteuning van de provinciale dienst MOS (Milieuzorg op School) en stadsbestuur van Geraardsbergen.

Om het project een denderende start te geven, verzamelden de deelnemende klassen op vrijdag 13 september in Provinciaal Domein De Gavers voor een gezamenlijke startdag met heel wat workshops. De vierdeklassers van GO! Dender trokken per boot naar De Gavers. “De leerlingen van het vierde zullen dit schooljaar de rol van ambassadeurs op zich nemen en gedurende het hele schooljaar krijgen zij leuke klimaatopdrachtjes voorgeschoteld”, kondigt directeur Caroline Huyghens aan.