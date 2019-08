Vierde Wisselbeker Ere-Voorzitter Kamiel De Turck Frank Eeckhout

08 augustus 2019

09u57 2 Geraardsbergen KBBC Wezen-Vrienden organiseert op donderdag 15 augustus voor de vierde keer de Wisselbeker Ere-Voorzitter Kamiel De Turck.

“Het tornooi is een eerbetoon aan onze ere-voorzitter Kamiel De Turck, die in 1952 medestichter was van de Wezen. Tevens zijn het de eerste wedstrijden in de nieuwe accommodatie van Sporthal De Veldmuis", laat secretaris Luc Vander Putten weten. De eerste wedstrijd gaat van start om 11 uur. De finale wordt om 17 uur gespeeld.