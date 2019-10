Vier keer is te veel: maand cel voor bestuurder die onverzekerd rondrijdt LDO

30 oktober 2019

15u40 0 Geraardsbergen Een 56-jarige bestuurder uit Geraardsbergen krijgt van de politierechter in Oudenaarde een fikse straf. Omdat de man al voor de vierde keer werd betrapt in zijn onverzekerde auto, krijgt hij onder meer een maand celstraf.

De 56-jarige bestuurder is vrachtwagenchauffeur van beroep, maar in zijn vrije tijd neemt hij het blijkbaar niet zo nauw met de verkeersregels. Bij een alcoholcontrole betrapte de politie hem met 1,4 promille alcohol in zijn bloed en bovendien was zijn autoverzekering al voor de vierde keer niet in orde. “Ik rij niet zo vaak met mijn personenwagen en heb er niet op gelet dat mijn groene kaart vervallen was”, legt de man uit in de politierechtbank.

De politierechter legt hem nu een boete van 4.800 euro op, waarvan 400 euro met uitstel. De man moet zijn wagen ook zeven maanden aan de kant laten staan, waarvan twee maanden met uitstel. Voor hij zijn rijbewijs terug krijgt, moet hij alle examens en een geneeskundige en psychologische proef afleggen, en hij krijgt één maand cel opgelegd.