VIDEO. Uitslaande brand vernielt drie woningen in Gaffelstraat Eén bewoner liep brandwonden op, twee andere raakten bevangen door de rook Frank Eeckhout

28 mei 2019

01u56 13 Geraardsbergen In Geraardsbergen heeft een brand drie woningen vernield. Eén van die woningen werd vijf maanden geleden ook al getroffen door een brand. Eén persoon werd met brandwonden aan de arm overgebracht naar het ziekenhuis. Twee andere personen raakten bevangen door de rook.

Het vuur ontstond maandagavond omstreeks 22.45 uur. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het raam van de woning. “De bewoners hadden hun woning al verlaten. Ook de bewoners van de aanpalende woning hadden zichzelf al in veiligheid gebracht. Met een 20-tal manschappen gingen we de strijd met de vlammen aan. Dat gebeurde zowel via onze ladderwagen als vanop straat. Enkele manschappen drongen ook de woningen binnen. Ondanks onze snelle interventie brandden de woningen helemaal uit. Ook een derde woning liep brand- en waterschade op. Die woning werd vijf maanden geleden ook al getroffen door een brand bij de buren”, zegt kapitein Bart Vandesande van brandweerpost Geraardsbergen.

In de woning waar de brand ontstond woonde een man met zijn zoon. De zoon liep brandwonden op aan de arm. Zijn vader raakte bevangen door de rook. Beiden werden overgebracht naar het ziekenhuis. In de aanpalende woning woonde een ouder koppel. Daar raakte de vrouw bevangen door de rook. Ook zij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De derde getroffen woning is eigendom van de 75-jarige Willy De Cubber. De man verblijft sinds december in een woning van het OCMW in Onkerzele nadat zijn woning zwaar beschadigd raakte door een brand. “Die brand woedde in de woning rechts van mij maar de vlammen sloegen over op mijn woning. De volledige achterbouw ging in de vlammen op. Ook het dak raakte zwaar beschadigd. Dat is sinds deze week hersteld. De andere herstellingswerken heb ik zelf uitgevoerd maar het ziet ernaar uit dat ik mag herbeginnen. Mijn huisje heeft achteraan opnieuw heel wat schade opgelopen en er is waterschade. Een terugkeer is nog niet voor meteen", vertelt de kranige zeventiger.

Willy blijft rustig bij al die tegenslag. “Wat kan ik eraan veranderen? Als ik morgen (dinsdag) een kijkje kom nemen, zal ik wel trillen. Dat was vorige keer ook het geval. Maar we moeten verder he. Gelukkig heb ik heel mijn leven in de bouw gewerkt en kan ik de meeste herstellingswerken zelf uitvoeren", geeft de man nog mee.

Burgemeester Guido De Padt passeerde net door de straat toen de bewoners van de getroffen kwamen buiten gelopen en bekommerde zich meteen om hen. “We gaan nu bekijken of die mensen een noodwoning van de stad nodig hebben. Dat is onze eerste bekommernis", zegt De Padt.