VIDEO. Gewapende overvaller bedreigt personeel van optiekwinkel Pearl in Geraardsbergen en maakt dure brillen buit Ronny De Coster & Frank Eeckhout

04 juli 2019

16u00 62 Geraardsbergen Aan de Oudenaardsestraat in Geraardsbergen is donderdagnamiddag een vestiging van Pearl Opticiens overvallen. De dader bedreigde het personeel met een wapen en ging met brillen aan de haal.

De hold-up in het centrum van Geraardsbergen gebeurde rond halfdrie. Een man stapte de optiekwinkel binnen en bedreigde het personeel meteen met een wapen. De overvaller had het gemunt op een partij dure brillen. De dader had een winkeltas van Action bij om de buit in te stoppen.

De gangster is na de overval te voet weggevlucht. De politie van Geraardsbergen snelde met verschillende ploegen ter plaatse en hield in de centrumstraten van Geraardsbergen nog een klopjacht, maar de overvaller wist te ontkomen.

De overvallen winkel is uitgerust met camerabewaking. Daardoor zijn van de dader wel duidelijke beelden. Het zou gaan om een allochtone man met kort haar en een stoppelbaard. Hij droeg een donkere training van Lacoste.

Niemand gewond

Als gevolg van de overval bleef de winkel van Pearl gesloten. Niemand is bij het incident gewond geraakt, maar het personeel was wel fel onder de indruk. De slachtoffers wilden liever niet reageren op wat hen is overkomen.