Verschillende meldingen van fietser met 'attributen' bloot op jaagpad langs Dender Koen Moreau

01 juli 2020

18u01 1 Geraardsbergen De politie van Geraardsbergen is een onderzoek gestart naar aanleiding van verschillende meldingen van een fietser die op het jaagpad langsheen de Dender zijn geslachtsdelen uit zijn broek laat hangen.

Exhibitionisme is strafbaar. Wie de man van ongeveer 50 jaar met een pet zijn ‘kunstjes’ ziet uithalen wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. Wie de man kent of kan helpen hem te identificeren kan tijdens de kantooruren contact opnemen met de politie via 054/43.04.30.