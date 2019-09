Vernissage fotografiekamp in LDC De Maretak Frank Eeckhout

12 september 2019

10u22 0 Geraardsbergen In lokaal dienstencentrum De Maretak in Geraardsbergen wordt op woensdag 18 september een vernissage georganiseerd met werken van het fotografiekamp van Astertechnics en Lisa Bilterijst Fotografie. “De beelden zijn gewoonweg fantastisch", zegt Lisa Bilterijst.

“Het fotografiekamp is ondertussen al even gepasseerd, maar de beelden die de kinderen van onze prachtige stad en inwoners genomen hebben, blijven voor altijd bestaan. Deze beelden mogen natuurlijk niet ongezien blijven. Daarom organiseren we op woensdag 18 september om 19.30 uur een vernissage in de cafetaria van De Maretak", zegt Lisa Bilterijst. Op de vernissage krijgen de bezoekers slechts een derde van de werken te zien. “Er hangen ook beelden in ‘T Aloam in Viane en in zweefvliegclub Phoenix in Overboelare. Het loont zeker de moeite om ook daar eens een kijkje te gaan nemen", besluit Lisa.