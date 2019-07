Verloop en verkeersregeling Tourpassage Geraardsbergen Claudia Van den Houte

05 juli 2019

20u45 0

De renners rijden het stadscentrum van Geraardsbergen binnen via de Aalstsesteenweg en de Astridlaan. Daarna gaat het over de Markt en de Vesten naar de Muur en vervolgens naar de Brusselsestraat richting Bosberg. De publiciteitskaravaan wordt om 11 uur in Geraardsbergen verwacht en de renners rond 13.25 uur. Het parcours is verkeersvrij tussen 9.30 uur en 14 uur. Ter hoogte van de kruispunten Moenebroekstraat-Aalstsesteenweg, Varingstraat-Aalstsesteenweg en Edingseweg-Onkerzelestraat kan je het parcours uitzonderlijk oversteken. Verkeer op het parcours zelf is niet toegestaan.

Parkeren kan aan de Molendreef in Nederboelare en op de parkings in Onkerzele en Moerbeke. Vanop die laatste twee parkings vertrekt er een shuttledienst naar het centrum. Fietsers kunnen hun fiets kwijt op het Stationsplein, waar een grote fietsenstalling zal staan. Treinreizigers stappen af in station Geraardsbergen of station Viane-Moerbeke waar er een shuttlebus genomen kan worden.