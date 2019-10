Verloederde toestand vraagt om dringende aanpak: “Wij willen ons Abdijpark terug” Frank Eeckhout

03 oktober 2019

12u19 0 Geraardsbergen De vaudeville rond de heraanleg van het Adbijpark in Geraardsbergen blijft maar duren. “De start van de werken wordt telkens weer uitgesteld en ondertussen ligt het park er steeds mistroostiger bij. Misschien moet het stadsbestuur haar ambities bijstellen en opteren voor een meer realistische opwaardering", zegt gemeenteraadslid Bram De Geeter (sp.a).

De renovatie van het Abdijpark lijkt stilaan op de Processie van Echternach. “Het is eigenlijk nog slechter”, corrigeert Bram De Geeter. “In de Processie van Echternach wordt wel nog enige vooruitgang geboekt. Na een schier eindeloze reeks plannen, masterplannen en visieontwikkelingen, ging de renovatie van het park vorig jaar in november van start. Maar de werken werden even snel weer stilgelegd omdat er een probleem was met de vergunning. Sindsdien heeft de aannemer het park afgesloten voor bezoekers omdat het zogezegd een bouwwerf is.

Meer verloedering

Het gevolg van die stilstand is dat het park maand na maand meer verloederd. Sp.a vraagt het stadsbestuur om zo snel mogelijk werk te maken van de heropwaardering van het Abdijpark en het Abtenhuis. “Eigenlijk snappen we die stilstand niet. Misschien heeft het stadsbestuur plannen laten opmaken die nu niet betaalbaar blijken. Tot daar nog aan toe. We begrijpen en appreciëren dat het stadsbestuur ambitieuze plannen laat opstellen voor de Abdij, want dit is een schitterende plek met zeer grote troeven en een erg rijke geschiedenis. Als men echter vaststelt dat het niet lukt omwille van financiële of andere redenen, moet men dat durven toegeven. Ook een minder ingrijpende renovatie zal door de inwoners geapprecieerd worden. Want na het materniteitsdebacle, de onverwachte belastingverhoging en de sluiting van de open dok, tellen wij bij de bevolking een zekere terughoudendheid vast ten aanzien van prestigeprojecten", besluit De Geeter.

De nodige middelen zijn voorzien, de plannen zijn er en de aannemer is aangesteld. Ook ik wou dat het allemaal wat sneller kon gaan, maar procedures en regelgeving dienen natuurlijk om gevolgd te worden Schepen van Stadsontwikkeling, Fernand Van Trimpont (CD&V)

Prioriteit van stad

De renovatie van het Abdijpark blijft een prioriteit voor het stadsbestuur. “De nodige middelen zijn voorzien, de plannen zijn er en de aannemer is aangesteld. We willen er alles aan doen om het park eindelijk in zijn waarde te herstellen. Ook ik wou dat het allemaal wat sneller kon gaan, maar procedures en regelgeving dienen natuurlijk om gevolgd te worden. De omgevingsvergunning werd in mei afgeleverd, maar de werken konden nog niet worden hervat omdat er nog een aantal bijkomende voorwaarden dienden vervuld te worden. Van zodra deze voorwaarden zijn vervuld zal Onroerend Erfgoed toestemming geven de werken aan te vatten", belooft schepen van Stadsontwikkeling Fernand Van Trimpont (CD&V).

Speelse ontmoetingsplaats

Het doel is om van het Abdijpark weer een aangename, aantrekkelijke, speelse ontmoetingsplaats te maken met een sterke identiteit. “Het park vormt een groene vinger die het groen van het buitengebied tot in de stad brengt. Dit is momenteel echter niet voelbaar. Door het park op te nemen en te verbinden met bestaande fiets- en wandelroutes in de omgeving, wordt het park beter ontsloten. De historische gebouwen, klokkengieterij, stadsmuur en karakteristieke bomen willen we onder de aandacht brengen. Restanten van de voormalige kerk en het klooster zitten grotendeels onder de grond verborgen, maar zullen ‘voelbaar’ gemaakt worden. Het park heeft tevens veel potentieel op vlak van natuurontwikkeling en is een belangrijke plaats voor jonge gezinnen", geeft Van Trimpont nog mee.