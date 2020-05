Verkeershinder door werken aan kruispunt Guilleminlaan met de Edingsweg Frank Eeckhout

13u39 2 Geraardsbergen Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf dinsdag 12 mei herstellingswerken uit op de Guilleminlaan (N496) ter hoogte van het kruispunt met de Edingsweg (N495) in Geraardsbergen. Tijdens deze werken kan het verkeer in de richting van het centrum door, het verkeer in de andere richting zal een omleiding moeten volgen.

De aannemer herstelt een verzakking in het wegdek aan het kruispunt met de Guilleminlaan met de Edingseweg. Op de plaats van de verzakking komt er nieuw asfalt. Tijdens de werken, die een week duren, wordt het kruispunt éénrichtingsverkeer. Het verkeer richting Geraardsbergen centrum kan door. Het verkeer dat naar de Edingseweg wil, moet rondrijden via het centrum en de Astridlaan (N42). Fietsers en voetgangers kunnen door in beide richtingen. De aannemer zorgt ervoor dat maatregelen rond hygiëne en social distancing gerespecteerd worden, zodat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken.